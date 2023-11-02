В красноярском РО ЛДПР считают подозрения в адрес Александра Глискова абсурдными

Лидер фракции ЛДПР в законодательном собрании Красноярского края Александр Глисков считает, что уголовное дело о взятке в особо крупном размере, фигурантом которого он стал, «сшито белыми нитками». Об этом заявил помощник господина Глискова, депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев в региональном партийном Telegram-канале.

«Александр Александрович полагает, что все это преследование, задержание связано с его принципиальной позицией по поводу деятельности государственных учреждений. В частности, компании, которая обслуживает улично-дорожную сеть города и края… Бывшие руководители этого предприятия спустя восемь-семь лет после событий вдруг вспомнили, находясь сами уже под подозрением в совершении преступления, находясь в тюрьме, грубо говоря, вспомнили, что оказывается у них в один из дней семь лет назад Глисков вымогал якобы взятку»,— рассказал господин Крастелев. Он выразил надежду на то, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации и поймут абсурдность обвинения.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», Александр Глисков был задержан 1 ноября. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в 2016-2017 годы. Согласно версии следствия, подозреваемый получил взятку от руководителя госпредприятия Красноярска за «сохранение тем занимаемой должности, последующее покровительство по службе и создание благоприятных условий для деятельности компании».

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Валерий Лавский