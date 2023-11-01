«Трактор» в Челябинске выиграл у «Адмирала»

Челябинский «Трактор» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл у «Адмирала» из Владивостока со счетом 3:2. В основное время в составе хозяев отличились Чарльз Робинсон и Сергей Телегин. На 57-й минуте гости сравняли счет, поэтому игра перешла в овертайм. В добавленное время Максим Шабанов забросил решающую шайбу.

В пятницу, 3 ноября, «Трактору» предстоит еще одна домашняя встреча с «Адмиралом», после чего команда проведет два выездных матча – 7 ноября с московским ЦСКА, а 9 ноября — с петербургским СКА.