Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад по делу об опасной питьевой воде под Воронежем

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал у исполняющего обязанности руководителя воронежского ведомства Ивана Ковалева доклад о результатах расследования уголовного дела о подаче некачественной питьевой воды в селе Семилуки. Об этом сообщили в ведомстве.

Местные жители заявили СКР, что ресурсоснабжающая организация ССПК «Чаша» поставляет им питьевую воду с превышением содержания фтора и бора, что якобы может негативно сказаться на здоровье. В жалобе уточняется, что «неоднократные обращения в профильные структуры результата не принесли».

В производстве воронежского СКР находится уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Оно было возбуждено по поручению Александра Бастрыкина после освещения этой ситуации в СМИ.

По данным Kartoteka.ru, Семилукский сельский потребительский кооператив «Чаша» зарегистрирован в Воронежской области в 2019 году. Председатель — Виталий Белоглазов. Выручка кооператива за 2022 год составила 2,9 млн руб. при чистом убытке в 564 тыс. руб.

Ранее глава СКР поручил возбудить уголовное дело из-за ДТП с автобусом в Курске, в котором пострадали пять человек.

Егор Якимов

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