Кубань выплатит 290 млн рублей владельцам изъятых под парк участков в Геленджике

Из резервного фонда Краснодарского края выделили 290,5 млн руб. на софинансирование выплат компенсаций за изъятие у владельцев земельных участков, предназначенных под строительство парка в Геленджике. Речь идет о территории в районе улице Десантной на Тонком мысе. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Документ опубликован на сайте краевой администрации.

В мае глава Геленджика Алексей Богодистов опубликовал фотографии со строительной площадки парка отдыха на улице Десантной. Согласно проекту, на площади порядка 11 га появятся прогулочная, спортивная и детская зоны со спортивными и игровыми комплексами, а в центре парка будет живописный пруд.

Наталья Решетняк

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