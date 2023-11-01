Тюменская область заняла второе место в РФ по числу аварий с электросамокатами

В Тюменской области за девять месяцев 2023 года произошло 184 аварии с участием электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это на 308% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По числу ДТП с СИМ регион уступил только Москве, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД.

Всего в России с января по сентябрь произошло 2,64 тыс. аварий с СИМ и электросамокатами, что на 215% превышает показатели прошлого года. В авариях погиб 31 человек (+63,2%), травмы получили 2,72 тыс. россиян (+213%), включая 919 детей в возрасте до 16 лет. В топ регионов по числу аварий, помимо Тюменской области и Москвы, вошли Санкт-Петербург и Нижегородская область.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что депутаты Екатеринбурга одобрили предложение ГИБДД ограничить передвижение СИМ в центре города. Предлагается запретить движение электросамокатов в центральной части Екатеринбурга, на аллеях и тротуарах шириной менее 2 м.

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