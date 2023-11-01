Губернатор Кубани: расходная часть бюджета в 2024 году составит 495 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утвердил проект бюджета региона на трехлетний период, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Расходная часть бюджета в 2024 году превысит 495 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Больше половины этой суммы, а именно 283,7 млрд руб., традиционно направим на социальную поддержку жителей, развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта»,— заявил господин Кондратьев.

В частности, 31,6 млрд руб. будет направлено на возведение и реконструкцию детских садов, школ, больниц, учреждений культуры и спорта, 15,8 млрд руб. — на строительство водоводов, более 48 млрд руб. — на обновление очистных сооружений и системы централизованного водоотведения.

По словам губернатора, в главном финансовом документе региона также предусмотрена индексация выплат и стипендий, повышение оплаты труда бюджетников. Значительные средства выделены на поддержку отраслей экономики и инфраструктурное развитие Кубани.

Вениамин Кондратьев отметил, что в 2024 году в краевую казну будет привлечено не менее 360 млрд руб. налоговых и неналоговых поступлений, что на 11,4 млрд руб. больше, чем в 2023 году.

Проект бюджета Краснодарского края внесут на рассмотрение депутатов ЗСК — первое чтение запланировано на конец ноября.

Наталья Решетняк

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