В Новороссийске 4 ноября закроют для проезда площадь морвокзала

В Новороссийске 4 ноября ограничат въезд на площадь морвокзала. Как сообщили в пресс-службе мэрии, запрет на проезд связан с проведением праздничных мероприятий ко Дню народного единства и фестиваля «Хамса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sega Black-Sea Фото: Sega Black-Sea

В администрации города уточнили, что въезд будет разрешен только для автомобилей экстренных служб и лоцманской службы.

Фестиваль «Хамса» проходит в Новороссийске с 3 по 5 ноября. На мероприятии выступят Линда и «Смысловые галлюцинации».

Татьяна Ручкина

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