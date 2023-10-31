На трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск 2 ноября перекроют движение

В Тюменской области 2 ноября перекроют движение на трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области. Согласно сообщению, на 531 км автодороги Р-404 будут производиться работы по натяжке проводов.

Движение на автодороге будет перекрыто по следующему графику:

с 10:30 до 11:00;

с 11:30 до 12:00;

с 12:30 до 13:00.

В информационном центре напомнили, что узнать о состоянии проезда можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.

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