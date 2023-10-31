Оператор рисового завода на Кубани перешел структурам холдинга «Таврос»

Компания «Лебеди», управляющая рисовым заводом в Краснодарском крае, перешла в собственность ООО «Управление агроактивами», которое на рынке связывают с холдингом «Таврос». Сведения об этом опубликованы в системе «Спарк-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«В настоящее время рисовый завод имеет мощность переработки 36 тысяч тонн в год. После запуска второй очереди мощность завода увеличится вдвое»,— говорится на сайте оператора завода в Калининском районе.

ООО «Лебеди» было зарегистрировано в 2012 году в Москве. Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности является основным видом деятельности предприятия. Компания «Управление агроактивами» владеет долей в УК предприятия в размере 49%. Еще 49% принадлежат Александру Шиянову, оставшаяся часть (2%) — Денису Майорову. За 2022 год выручка предприятия составила 984,2 млн руб., чистая прибыль — 3,7 млн руб.

Холдинг «Таврос» является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции в Башкортостане. В активы компании, согласно перечню закупок, опубликованному на портале «Тавроса», входит АО «Птицефабрика “Башкирская”», которой, согласно данным ЕГРЮЛ, с 23 декабря прошлого года владеет ООО «Управление агроактивами».

Анастасия Донскова

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