Глава фермерского хозяйства обвиняется в попытке хищения 1,8 млн рублей

Следственным отделением отдела МВД России «Пермский» окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 40-летнего главы фермерского хозяйства, обвиняемого в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По версии следствия, фермер представил в краевое минагро заведомо ложные сведения о посеве соответствующих ГОСТу семян картофеля для получения субсидии на возмещение произведенных затрат. В действительности же он использовал картофель, не обладающий необходимыми качествами. В ходе проверки представленных главой фермерского хозяйства документов выявлено несоответствие и принято решение об отказе ему в выплате субсидий.

Таким образом фигурант пытался похитить бюджетные денежные средства в размере более 1,8 млн руб. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.