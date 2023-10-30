«Вертолеты России» подали иск к турецкой Kaan Air на 1,7 млрд рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск АО «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») к турецкой компании Kaan Havacilik Sanayi ve Ticaret A.S. (Kaan Air). Согласно картотеке суда, сумма исковых требований составляет почти 1,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Основания исковых требований не раскрываются. Однако «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиапроме сообщает, что причиной иска могло стать неисполнение обязательств компанией Kaan Air по оплате вертолетов.

В 2018 году «Вертолеты России» подписали соглашение с Kaan Air на поставку трех вертолетов Ка-32, предназначенных для выполнения противопожарных операций. Воздушные суда поставлялись в кредит, застрахованный Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). В связи с этим собеседник «Интерфакса» допустил, что подача иска от имени «Вертолетов России» может указывать на то, что со стороны страховой компании не было выплачено страховое возмещение. «В противном случае иск был бы подан от компании ЭКСАР»,— обратил внимание он.