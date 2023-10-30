Михаил Подоляк отверг причастность Украины к беспорядкам в аэропорту Махачкалы

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к беспорядкам в Дагестане. Ранее российские власти назвали Украину одной из сторон, причастных к планированию провокаций, которые привели, в частности, к погромам в аэропорту Махачкалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Офис Президента Украины Фото: Офис Президента Украины

«Конечно, Украина не имеет никакого отношения к последнему масштабному всплеску ксенофобских настроений на территории Российской Федерации»,— заявил агентству Reuters Михаил Подоляк.

Вечером 29 октября протестующие собрались в аэропорту Махачкалы, чтобы не допустить прибытия в страну граждан Израиля, летевших рейсом из Тель-Авива. По разным оценкам, их численность могла достигать 1,2 тыс. человек. Часть демонстрантов ворвалась сначала в терминал, а позже и на взлетную полосу аэропорта, где в этот момент стоял самолет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что массовые беспорядки являются «спланированной провокацией, организованной извне». По ее словам, в осуществлении беспорядков ключевая роль была отведена Киеву, «который действовал руками отъявленных русофобов». Аналогичное мнение выразили в Кремле. Сегодня, 30 октября, президент Владимир Путин проведет «большое представительное совещание», на котором, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, обсудят «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества».

Подробнее о произошедшем в аэропорту Махачкалы — в материале «Мы доверяем власти и надеемся на нее».