За выходные на Кубани в ДТП погибли семь человек

С 27 по 29 октября в Краснодарском крае в ДТП семь человек погибли и 47 пострадали, в том числе восемь несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, всего на Кубани зарегистрировали 41 ДТП.

По два пешехода погибли из-за наезда машин и превышения скорости. Столько же погибших оказалось в результате выезда водителей на полосу встречного движения, еще девять человек были ранены.

Из-за несоблюдения очередности проезда произошло 10 ДТП. В них были травмированы 11 человек.

Татьяна Ручкина

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