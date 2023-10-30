Объем субсидий Черноземью на оплату ЖКУ льготникам сокращен на 365 млн рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился скорректировать объем субсидий регионам Черноземья на оплату ЖКУ «федеральным льготникам» в 2023 году. В конце июня он составлял 6,5 млрд руб., теперь — на 365,5 млн руб. меньше, 6,1 млрд руб. Это следует из распоряжения кабмина от 27 октября.

Сокращен объем финансирования Воронежской (с 1,9 млрд до 1,76 млрд руб.), Белгородской (с 1,7 млрд до 1,6 млрд руб.) и Липецкой областей (с 900 млн до 870 млн руб.). Курская область, как и планировалось, получит 594,6 млн руб., Орловская — 525,3 млн руб., Тамбовская — 844,6 млн руб.

Речь идет о мерах соцподдержки федеральных льготников — инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф, пояснили в пресс-службе правительства РФ. Таким гражданам предоставляется компенсация — до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета.

В пояснительной записке к распоряжению говорится о выделении ряду регионов России дополнительного финансирования в размере 4,5 млрд руб., однако общая сумма субсидий из федерального бюджета, которая положена 42 регионам, не увеличена, а уменьшена: со 105,8 млрд руб. до 105,7 млрд руб. (разница составляет 79,1 млн руб.). В связи с этим увеличение финансирования ряда субъектов, которые в правительстве РФ не назвали, вероятно, будет произведено за счет перераспределения субсидий, а также сокращения резерва средств (с 1 млрд руб. до 500 млн руб.).

Алина Морозова

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