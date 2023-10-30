Три человека пострадали в массовом ДТП в Армавире

В Армавире в массовой аварии с отечественной легковушкой и двумя иномарками пострадали три человека. Машины столкнулись на трассе «Кавказ», сообщили в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

По данным ведомства, 39-летний водитель «Хендай Акцент» слишком приблизился к ехавшему впереди «ВАЗу» и столкнулся с ним. После этого корейская иномарка выехала на встречку, где столкнулась с «Мицубиси».

Пострадали в результате аварии водитель «Хендай» и два пассажира «Мицубиси», в том числе 14-летний ребенок. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Вячеслав Рыжков

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