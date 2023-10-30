На трассе М5 в Челябинской области сняли ограничения из-за снегопада

В Челябинской области отменили ограничения движения для автобусов, такси и большегрузов на участке федеральной трассы М5, которые вводились из-за непогоды. Продления ограничений пока не ожидается, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

По данным учреждения, движение по М5 движение свободное, но есть затруднение возле Миасс в связи с плотным трафиком транспортных средств.

Временные ограничения для автобусов и большегрузов на участке М5 1548-1796 км – от границы с республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль вводили с вечера 28 октября с небольшими перерывами. В последний раз ограничения действовали с 21 часа 29 октября до 9 часов 30 октября.

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