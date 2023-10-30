ГИБДД ввела ограничения на трассе Пермь — Екатеринбург из-за ухудшения погоды
На федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург ввели ограничения движения для грузовых автомобилей и пассажирского транспорта из-за ухудшения погоды, обильного снегопада, метели и ограниченной видимости. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Ограничения действуют со 160 по 352 км трассы от Красноуфимского района до Екатеринбурга. На участке в усиленном режиме несут службу экипажи ДПС.
Напомним, накануне в Свердловской области на фоне обильного снегопада произошло 61 ДТП. В авариях погибли три человека, а 23 получили травмы.