ГИБДД ввела ограничения на трассе Пермь — Екатеринбург из-за ухудшения погоды

На федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург ввели ограничения движения для грузовых автомобилей и пассажирского транспорта из-за ухудшения погоды, обильного снегопада, метели и ограниченной видимости. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Ограничения действуют со 160 по 352 км трассы от Красноуфимского района до Екатеринбурга. На участке в усиленном режиме несут службу экипажи ДПС.

Напомним, накануне в Свердловской области на фоне обильного снегопада произошло 61 ДТП. В авариях погибли три человека, а 23 получили травмы.

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