Москалькова: цель беспорядков в Махачкале — дестабилизация гражданского мира

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что беспорядки в аэропорту в Махачкале были направлены на разжигание межнациональной розни. Она призвала граждан Дагестана «не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей республики».

«События в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека. Цель — дестабилизация гражданского мира в России»,— написала госпожа Москалькова в Telegram.

Региональный омбудсмен Джамал Алиев призвал протестующих не позволять «подстрекателям управлять эмоциями». По его мнению, эти подстрекатели «толкают людей на неправомерные действия, пользуясь ситуацией».

Несколько тысяч человек собрались возле аэропорта Махачкалы вечером в воскресенье, 29 октября, они выступили против приземления самолета из Тель-Авива. Часть из них ворвалась в аэропорт, его работа была приостановлена, предварительно, до 6 ноября. Действия протестующих раскритиковали глава Дагестана Сергей Меликов, муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, Российский Еврейский конгресс и многие другие. Господин Меликов назвал произошедшее грубым нарушением закона.

О ситуации в Махачкале — в материале «Ъ» «"Мы доверяем власти и надеемся на нее"».

Леонид Уварчев