В школе Рязани кишечной инфекцией заразились больше 90 детей и учителей

В МБОУ «Школа №1 им. В. П. Екимецкой» в Рязани норовирусной инфекцией (острая кишечная инфекция) заразился 91 человек, среди пострадавших — дети и сотрудники школы. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Работа школы приостановлена с 27 октября. Специалисты Роспотребнадзора все еще устанавливают причину норовирусной инфекции: смывы с поверхностей и образцы готовой продукции в столовой отправят на лабораторное исследование.

Вместе с сотрудниками прокуратуры Роспотребнадзор также проводит внеплановую проверку организации, поставляющей питание для школьников. В школе проводится дезинфекция.

26 октября в соцсетях ученики рязанской школы начали жаловаться на плохое самочувствие. В тот же день Роспотребнадзор и прокуратура начали проверку, в ходе которой обнаружили три случая заражения детей кишечной инфекцией.

Как рассказали в администрации Рязани «Интерфаксу», в школе также превышен порог заболеваемости по гриппу и ОРВИ. Ранее семь классов закрыли на карантин.

Анастасия Ларина