Грузинский депутат Сарджвеладзе: Киев хочет видеть Саакашвили у власти в Грузии

Депутат от правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» и глава комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе заявил телеканалу Imedi, что Украина хочет видеть в качестве грузинского президента Михаила Саакашвили, чтобы он начал войну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Сарджвеладзе

Фото: Ministry of Justice of Georgia Михаил Сарджвеладзе

Фото: Ministry of Justice of Georgia

«Вы помните невероятно недружественные и необъяснимые шаги. Тот же отзыв посла из нашей страны, практически выдворение нашего посла из Украины. Все понятно, откуда все это и у кого какой интерес. Очень плохо выглядит, когда хорошие отношения между двумя странами принесли в жертву поддержке Саакашвили, вот в чем проблема»,— сказал господин Сарджвеладзе (цитата по «Sputnik Грузия»).

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сейчас находится в грузинской тюрьме по нескольким уголовным делам, среди которых — злоупотребление полномочиями и организация убийства политических оппонентов. Сам он называет их политически мотивированными.

В 2023 году, после того как были опубликованы кадры с сильно исхудавшим и болезненным господином Саакашвили из тюрьмы, МИД Украины, а затем украинский президент Владимир Зеленский запрашивали передачу экс-президента Грузии украинской стороне для последующего лечения за пределами страны. Глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе исключил возможность передачи. Посол Грузии в Киеве покинул Украину.

18 сентября Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии обвинила группу лиц, «действующую как в республике, так и за ее пределами», в подготовке госпереворота. По утверждению СГБ, роль «ударной силы» была поручена «Единому национальному движению» (ЕНД) Михаила Саакашвили и другим оппозиционным партиям, а также прозападным НКО и молодежным организациям, подготовленным в специальных лагерях на польско-украинской границе. Оппозиция Грузии все обвинения отвергла.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Грузинский заговор с украинским акцентом».