Главные новости к утру 29 октября
На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар. Региональное правительство назвало это «локальным возгоранием», причина которого выясняется.
Над Черным морем и Крымом уничтожено 36 беспилотников.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что начался второй этап войны. Ее целью является уничтожение инфраструктуры палестинского движения «Хамас» и освобождение заложников.
Число погибших в секторе Газа превысило 8 тыс. человек. Половина из них — дети. О ситуации в регионе
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Израиль в геноциде палестинцев и фашизме, которые «не уступает гитлеровскому». Он пообещал в помощь продолжать боевые действия в конфликте с Украиной, чтобы заставлять НАТО направлять силы «на войну с нами».
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Актер Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет, сообщили источники TMZ. Его тело было найдено в джакузи в одном из домов в Лос-Анджелесе. Актер прежде всего известен ролью в сериале «Друзья».
Британский боксер Тайсон Фьюри победил экс-чемпиона UFC в тяжелом весе француза Фрэнсиса Нганну в боксерском поединке. Бой за специальный пояс WBC в Эр-Рияде завершился раздельным решением судей.