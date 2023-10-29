Число погибших в шахте в Казахстане возросло до 36 человек

Спасатели обнаружили на месте аварии в шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана тела 36 человек, сообщило МЧС республики. На поверхность удалось поднять 29 погибших, продолжаются поиски еще 10 шахтеров. Ранее было известно о 32-х погибших.

В аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей. Как отмечает МЧС, продолжается «контроль газовой обстановки».

На шахте утром 28 октября произошел взрыв метана. На момент аварии под землей находились 252 шахтера, самостоятельно на поверхность поднялись 206. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит шахта. 29 октября объявлен в Казахстане днем траура.

Леонид Уварчев