Заседание Совбеза ООН по наземной операции Израиля пройдет 30 октября

Совет Безопасности ООН планирует собраться на заседание по вопросу наземной операции Израиля в секторе Газа в понедельник, 30 октября, в 15:00 по местному времени (22:00 по московскому). Об этом «РИА Новости» сообщило постпредство председательствующей Бразилии. Заседание созвали ОАЭ.

Израиль начал наземную операцию в пятницу вечером после трех недель обстрелов территории сектора Газа, которые стали ответом на нападение сил «Хамаса». Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что начался второй этап войны, целью которого является уничтожение инфраструктуры «Хамаса» и освобождение заложников.

Генассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию группы арабских стран о прекращении огня в зоне конфликта между Израилем и «Хамасом». Израиль раскритиковал решение, палестинское движение его поддержало. Совбез ООН ранее трижды не смог принять резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке.

Подробнее о начале наземной операции — в материале «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

Леонид Уварчев