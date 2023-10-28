Кинотеатры нагнали жути

Кинотеатры увеличили число сеансов хорроров и триллеров к Хэллоуину. На этой неделе в прокат вышло несколько картин в этих жанрах. Новинками уикенда стали и зарубежные фильмы из Европы, США и даже Аргентины. В числе премьер недели картины с зомби, ведьмами, а также триллер про отношения и экранизация повести Роберта Стивенсона. Что из этого рекомендуют критики? И сработает ли ставка на тематические фильмы к Хэллоуину? Об этом — Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Самой обсуждаемой зарубежной новинкой недели стал французско-американский триллер с не очень пугающим названием «Кошки-мышки». Это картина о том, как роман студентки и посетителем кинотеатра, где она подрабатывает, выходит из-под контроля.

Премьера фильма «Кошки-мышки» состоялась на фестивале Sundance. В основе сюжета рассказ, опубликованный в журнале The New Yorker. На «Хоррор Фесте» в Москве картина получила главный приз жюри. Она должна понравиться поклонникам комедийного триллера, полагает кинокритик, автор сайтов «Киномания» и Disgusting man Дмитрий Соколов:

«Это один из самых ярких и глубоких комментариев о современном дейтинге и о культуре согласия. Фильм превосходно оформлен именно с точки зрения саспенса в любом случае. Прекрасная экранная пара двух главных героев — девочки, которой 20 лет, и взрослого 33-летнего мужчины. "Кошки-мышки" — трагикомедия недопонимания с очень ярко выраженным триллер-компонентом. Нет какой-то особой гиперболизации, обычная история, которая могла случиться с каждым из нас. Но она очень хорошо срежиссирована чисто визуально».

Нашлось место и для экранизации классики — британский фильм «Доктор Джекилл», снятый по мотивам повести Роберта Стивенсона. Адаптация заметно отличается от оригинала. Там, в отличие от книги, в центре сюжета не Генри, а Нина Джекилл, которая пытается подавить свое темное альтер-эго — Рэйчел Хайд. А справиться с этим ей помогает нанятый помощник Роберт. Исполняет главную женскую роль актриса-трансгендер Сюзи Изард.

Из других хорроров два американских: «Братья Мэнсон против зомби» — смесь фильма ужасов и комедии с оценкой ниже 5 баллов из 10 на IMDB, а также релиз под названием «Лукавый» про пробудившееся на языческом празднике древнее зло. А также еще одна картина про нечисть — аргентинская «Игра ведьм».

Параллельно на этой неделе выходят два потенциальных российских хита: семейная сказка «По щучьему велению» и «Историческая драма "Императрицы"» о борьбе за власть после смерти Петра I. В этих условиях даже все новые хорроры и триллеры вместе не смогут собрать в России серьезную кассу, убежден независивый аналитик кинопроката, автор издания Cinemaplex Сергей Лавров:

«Ужастики хорошо идут. Самый любимый жанр в нашей стране — фильм ужасов, триллер. Они хорошо работают в прокате в течение всего года. И какого-то всплеска именно на Хэллоуин я не замечал. Но основная аудитория праздник даже не заметит, а пойдет на "По щучьему велению" и на "Императрицу"».

К Хэллоуину подготовились и стриминги. К примеру, на сервисе Peacock вышла киноадаптация популярной серии игр «Пять ночей у Фредди», события происходят в детской пиццерии, где после полуночи на посетителей начинают нападать куклы-роботы.

А главный триллер осени выйдет через полторы недели. Картина «Убийца» режиссера Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером и Тильдой Суинтон в главных ролях появится на Netflix 10 ноября. Премьера фильма состоялась на Венецианском фестивале, и критики оказались в восторге. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у картины 87% положительных отзывов.

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