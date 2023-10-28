В ДТП в Египте погибло более 30 человек

В египетской провинции Бухейра (расположена в 132 км от Каира) произошло ДТП с участием нескольких машин. В результате погибли 35 человек, сообщает AFP. Еще 53 человека получили ранения.

ЧП случилось на автомагистрали Каир—Александрия, пишет египетская газета «Аль-Ахрам». По предварительным данным, к столкновению привела утечка бензина из одного автомобиля. В результате несколько транспортных средств загорелось. 18 жертв аварии сгорели заживо.

Минздрав Египта повысил уровень готовности местных больниц для принятия большого числа раненых. На месте аварии оказали помощи троим пострадавшим, остальных госпитализировали.

Лаура Кеффер