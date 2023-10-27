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«Яндекс Погода»: 28 октября в Черноземье будет дождливо, до +18°

В субботу, 28 октября, в Черноземье ожидается дождливая погода. Среднесуточная температура воздуха составит от +5° до +18°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Осадки выпадут на территории всего макрорегиона. Теплее всего будет в Белгородской области, где воздух прогреется до +18°, холоднее всего — в Воронежской (+5°).

В Курской области прогнозируется температура +15°, в Тамбовской, Липецкой и Орловской областях — до +11°.

Алина Морозова

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