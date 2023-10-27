В Екатеринбурге установили первый памятник учителю

В Екатеринбурге на аллее Свердловского областного педагогического колледжа открыли первый памятник учителю. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.

Скульптура, автором которой стал член Союза художников России Игорь Яворский, называется «Учителю — источнику знаний». Монумент изображает, как первый учитель оберегает ученика.

Напомним, преподаватель гимназии №104 из Екатеринбурга Оксана Крумина стала лучшим педагогом начальных классов в России. Награду ей на церемонии в Гостином дворе вручал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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