Курский аккумуляторный завод будет поставлять продукцию белорусскому «Римбату»

Белорусская сеть по продаже аккумуляторов «Римбат» и ГК «Курский аккумуляторный завод» подписали соглашение на 100 млн руб. о поставке продукции из Курской области в Белоруссию. Такое решение было принято на Международном кооперационном форуме «Сделано в России» в Белоруссии, сообщили в правительстве Курской области.

«Во время официального визита курской делегации на форум Курский электроаппаратный завод, Курский аккумуляторный завод, «Фармстандарт-Лексредства», «Готэк» и другие компании предметно проработали взаимодействие»,— рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов.

Сеть магазинов по продаже аккумуляторов «Римбат», по собственным данным, была основана в 2006 году. Тогда же она открыла свои точки в Минске и запустила интернет-магазин для розничной торговли. На сегодня компания насчитывает три интернет-магазина и 12 оффлайн-точек, которые расположены не только в столице, но и в других белорусских городах — Борисове, Могилеве, Гродно, Мозыре и Солигорске. ГК «КАЗ» называет себя крупнейшим в России предприятием по производству химических источников тока, которое было основано на базе курского завода «Аккумулятор», учрежденного в октябре 1944 года. На сегодня ГК поставляет стартерные АКБ на первичный рынок для автосборочных предприятий России (ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ и так далее) и на вторичный рынок для владельцев легкового и грузового транспорта. Также предприятие выполняет научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки и имеет лицензию на разработку, производство, реализацию, ремонт, техническое обслуживание, установку и монтаж вооружения и военной техники.

О банкротстве основных юрлиц ГК «Курский аккумуляторный завод» — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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