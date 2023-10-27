Рост промышленного производства в Челябинской области замедлился в сентябре

В Челябинской области замедлился рост промышленного производства. В сентябре он составила 0,5% к сентябрю 2022 года. В августе был рост 14,5% год к году. В сентябре к августу этого года показатель сократился на 1,4%. По итогам девяти месяцев 2023 года промышленное производство увеличилось на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Челябинскстат.

Рост производства по итогам девяти месяцев зафиксирован в обрабатывающих отраслях – на 12,8% год к году, а также в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов – на 5,9%. Сократился показатель добычи полезных ископаемых – на 0,2% и производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром – на 0,7%.

Среди обрабатывающих отраслей наибольший рост с начала года зафиксирован в производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 65%, прочих транспортных средств и оборудования – почти 51%, компьютеров и электронных изделий – на 21%, напитков – на 34,5%, прочих готовых изделий – на 27,7%. Металлургическое производство показало рост на 12,1% в январе-сентябре.

Сократилось за девять месяцев изготовление электрического оборудования – на 6,5%, пищевых продуктов – на 5,4%, одежды – на 3,2%, а также полиграфическая деятельность – на 21,9%.

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