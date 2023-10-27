В Самарской области произошло смертельное ДТП с грузовиком и тягачом

Смертельная авария с участием грузовика и тягача произошла в Самарской области в четверг вечером. Происшествие случилось в 19:45 (MSK+1) в Шенталинском районе на автодороге «Урал – Шентала». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации ведомства, водитель 1987 года рождения за рулем автомобиля «ГАЗ-330273» ехал от села Исаклы в сторону трассы М-5 «Урал – Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск», на нерегулируемом перекрестке с автодорогой «Урал – Шентала» не уступил дорогу и столкнулся с машиной MAN TGS 18.440 с полуприцепом «КОГЕЛЬ S24-1» под управлением мужчины 1965 года рождения. Тягач ехал со стороны Самары в направлении Уфы.

В результате аварии получил травмы водитель «ГАЗ-330273». Ему было назначено амбулаторное лечение. Пассажир этой же машины 2005 года рождения скончался до приезда скорой помощи.

Ранее в Самарской области один человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками и тягачом. Происшествие случилось в в Камышлинском районе.

Георгий Портнов