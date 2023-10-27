Вступил в силу приговор экс-полицейскому из Отрадного за мошенничество

Оставлен в силе приговор бывшему полицейскому – старшему оперуполномоченному группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Отрадному. Ранее он был признан виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Информацию разместило СУ СК РФ по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Приговор первой инстанции оставлен в силе в части квалификации и наказания. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишении свободы сроком на два года один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима»,— говорится в сообщении.

Следствие и суд выяснили, что в июне 2017 года бывший силовик, отвечавший за оперативное сопровождение по уголовному делу, обыскал место жительства супругов, которых перед этим доставили в отдел полиции по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Затем он получил от задержанного мужчины через онлайн-платеж 309 тыс. руб.

За указанную сумму он обещал подозреваемому помочь его супруге избежать заключения под стражу, сообщает региональное СУ СК РФ. При этом он не собирался и не имел возможность исполнить взятые на себя обязательства.

Георгий Портнов