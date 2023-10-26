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Коммерсантъ FM
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Lime выпустила новую коллекцию одежды

Коллекция российской модной марки Lime Winter`23 Basic, съемки ключевых образов которой проходили в сеульском метро, построена на контрасте элегантности и утилитарности. Главная деталь коллекции — капюшоны, и среди новинок с этим элементом вышли платье макси с вырезом на спине, боди с драпировками и трикотажный топ без рукавов. Коллекция почти полностью выполнена в черном цвете, поэтому на первом плане — игра объемов и фактур: трикотажа, искусственной кожи, костюмной ткани и сетки. Акцентами в монохромных образах становятся декоративные молнии и заметные аксессуары.

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Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

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Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

Фото: LIME

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