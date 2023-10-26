Директора института ЮУрГГПУ оставили под домашним арестом по делу о взятке

Челябинский областной суд утвердил продление домашнего ареста директору профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) Елене Гнатышиной. Мера пресечения обвиняемой в получении взяток сотруднице вуза будет действовать до 25 ноября, сообщают в суде.

Сторона защиты в апелляции просила изменить Елене Гнатышиной меру пресечения на запрет определенных действий либо изменить наложенные запреты — разрешить посещение медучреждений без согласования со следователем. Суд оставил постановление первой инстанции без изменения.

Елену Гнатышину обвиняют в двух эпизодах получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Следствием установлено, что директор института получила от студента через посредника 30 тыс. руб. за внесение в официальные документы ложных сведений и выставление положительной оценки за госэкзамен без фактической проверки знаний.

Обвинения в получении взяток ранее были предъявлены заместителю Елены Гнатышиной Антону Семченко и проректору ЮУрГГПУ Павлу Рябчуку.

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