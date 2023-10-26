Бастрыкин поручил проверить мигрантов, пристававших к девушкам в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о мигрантах, которые приставали к девушкам в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что трое мигрантов якобы приставали к девушкам и высказывали в их адрес угрозы. Свердловским следователям предстоит проверить эту информацию, а и. о. руководителя регионального СУ СКР Анатолий Надбитов должен будет предоставить Александру Бастрыкину доклад.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что по итогам 2022 года зафиксировала рост уровня преступности в среде мигрантов в России на 10%. Число депортированных из России мигрантов за прошлый год увеличилось в 2,5 раза. В сентябре в Госдуму внесли законопроект о выдворении мигрантов за нарушение КоАП.

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