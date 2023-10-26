Финансисты сообщили о росте спроса на онкострахование в Воронежской области

В январе-августе 2023 года в Воронежской области на 20% увеличился спрос на специализированные страховые продукты, предусматривающие оплату лечения рака. Об этом «Ъ-Черноземье» в компании PPF по результатам проведенного исследования собственных продаж в регионах присутствия.

По словам директора по продажам ООО «ППФ страхование жизни» Штефана Ванчека, в Воронежской области за первые восемь месяцев 2023-го также в 2,5 раза к аналогичному показателю 2022 года увеличились суммарные выплаты клиентам по страховым рискам из категории «онкология».

Сергей Калашников

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