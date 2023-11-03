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Леонид Цхэ: «Картина уже есть, просто до нее надо добраться»

Прямая речь

Фото: из личного архива Леонида Цхэ

Фото: из личного архива Леонида Цхэ

  • О фигуративности и сюжетности
    Мне нужно от чего-то отталкиваться и мне нравится отталкиваться от фигуры: рисовать фигуры и как-то их прятать в картине, когда они то возникают, то исчезают. Видимо, это следствие всех этих академических штудий. Но когда я пишу и там вдруг появляется какой-то сюжет, меня это начинает раздражать, хочется от этого избавиться, чтобы ни в коем случае не появился сюжет и остались только такие легкие, без сюжета формы. Я всегда стараюсь избегать сюжета, потому что это может превратиться в иллюстрацию. Нужен какой-то баланс, чтобы фигура не стала рассказом. Когда я в музее смотрю на картины старых мастеров, я обращаю внимание на пространство и композицию, на то, как ведут себя силуэты в отношении тона и глубины пространства, как все это вместе, в сочетаниях работает — там возникают какие-то совершенно волшебные вещи. А на сюжеты картин я, честно говоря, не обращаю внимания, ведь можно все считать и понять по тому, как художник сформировал пространство. Сюжет для меня — всегда открытый вопрос: есть событие — я рисую, мне нравится эта нереальная свобода, я волен делать абсолютно все, что мне бы хотелось в живописи, но, с другой стороны, хватит ли мне сил и возможностей, чтобы все это как-то явить. Картина вроде бы уже есть или была изначально, просто до нее надо добраться, если повезет. Это очень азартно, в любой момент можно все испортить, что и происходит у меня в большинстве случаев. Я думаю, это любовь к экспериментам и желание повторять снова и снова. Делать все без предварительных эскизов и планов, надеясь на удачу и что слух не подведет, используя различные пластические комбинации и возможности формы двигаться внутрь пространства.
  • Об автопортрете
    Почему возник автопортрет? Не знаю, наверное, из-за нарциссизма. Начиная с серии «Мальчик и клубок» эксперименты с академическими штудиями остались в качестве декораций на заднем плане картины, а изображаемые персонажи, герои — их я все чаще стал рисовать с себя, обряжаясь во всевозможные наряды и платья. Автопортретами были и скульптуры, которые я пробовал делать из подручных материалов, куклы, постановочные фотографии, когда я сам себя фотографировал в мастерской. Я думаю, это было попыткой обставить пространство вокруг себя, пространство, в котором ты всюду находишь свое отражение. Обжить это пространство, которое замкнуто и безопасно, расставить работы, самодельные скульптуры. Потом родилась идея сделать серию черно-белых холстов большого формата, в которых я стал изображать фрагменты из этого пространства: меня заинтересовали промежутки, пространство между предметами, а не сами предметы. Это как негативное изображение на фотопленке, где все вывернуто, только здесь — в объеме.
  • О размере
    Мне очень нравится большой формат, это связано с моторикой: движение не кисти руки, не руки, а всего тела по поверхности — тогда фигуры на картине соразмерны со мной. Мне нравится лазить по холсту три на четыре метра со стремянкой, и при этом хочется сразу охватить весь формат. Холст такого большого размера я часто грунтую сам, потому что лен шириной три метра обычно бывает негрунтованный, а мне не хочется составлять картину из отдельных кусков — хочется именно непрерывного полотна, без швов. Для черно-белой серии я сделал два больших, циклопических натюрморта, и мой друг, очень хороший художник Женя Музалевский, сказал, что это вызов: куда можно поместить такие большие натюрморты? Дворцов для них нет нигде. В большом размере много чего умещается — количество переходит в качество, все уже немного иначе работает. Я, кстати, сейчас был на выставке Ротко: его гигантские работы из Тейт смотрятся совершенно иначе, они потрясающе выглядят именно из-за размера, там видно, что с какого-то момента начинается большая картина, и это уже совсем другая история.

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