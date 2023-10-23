Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пушкине недовольные отсутствием дорог активисты просят «гравицапу Беглова»

В городе Пушкине активисты, недовольные дорожной ситуацией в районе Гуммолосары, установили инсталляцию «Гравицапа Беглова», которая отсылает к советскому кинофильму «Кин-дза-дза!» и адресована главе города Александру Беглову. «В условиях отсутствия дорог жители ЖК "Александровский" уже девять лет обитают словно на другой планете»,— заявили в сетевом сообществе «Гражданин Пушкин».

Предыдущая фотография

Фото: Сообщество «Гражданин Пушкин» / «ВКонтакте»

Фото: Сообщество «Гражданин Пушкин» / «ВКонтакте»

Фото: Сообщество «Гражданин Пушкин» / «ВКонтакте»

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Сообщество «Гражданин Пушкин» / «ВКонтакте»

Фото: Сообщество «Гражданин Пушкин» / «ВКонтакте»

Фото: Сообщество «Гражданин Пушкин» / «ВКонтакте»

По замыслу авторов, с помощью арт-объекта пушкинцы смогут «телепортироваться» с недостроенной Камероновской улицы на Саперную, минуя единственный выезд на узкую двухполосную Садовую улицу. Отмечается, что «пепелац» (фантастический летательный аппарат из того же фильма — «Ъ-СПб») построили из мусорных отходов, найденных на свалке неподалеку от ЖК «Александровский».

Общественники обвиняют в бездействии местные власти и застройщика и требуют организовать выездное совещание для ускорения решения наболевших вопросов.

В июле активисты разместили на юге Петербурга огромный болт на территории обещанного властями парка в Шушарах. Инсталляция появилась на незастроенной площадке, где ранее планировалось обустроить зеленую зону площадью 13 га. В паблике «Шумные Шушары» сообщили, что парк на этой территории местным жителям обещали разбить еще десять лет назад.

Андрей Кучеров

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...