В Пушкине недовольные отсутствием дорог активисты просят «гравицапу Беглова»

В городе Пушкине активисты, недовольные дорожной ситуацией в районе Гуммолосары, установили инсталляцию «Гравицапа Беглова», которая отсылает к советскому кинофильму «Кин-дза-дза!» и адресована главе города Александру Беглову. «В условиях отсутствия дорог жители ЖК "Александровский" уже девять лет обитают словно на другой планете»,— заявили в сетевом сообществе «Гражданин Пушкин».

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По замыслу авторов, с помощью арт-объекта пушкинцы смогут «телепортироваться» с недостроенной Камероновской улицы на Саперную, минуя единственный выезд на узкую двухполосную Садовую улицу. Отмечается, что «пепелац» (фантастический летательный аппарат из того же фильма — «Ъ-СПб») построили из мусорных отходов, найденных на свалке неподалеку от ЖК «Александровский».

Общественники обвиняют в бездействии местные власти и застройщика и требуют организовать выездное совещание для ускорения решения наболевших вопросов.

В июле активисты разместили на юге Петербурга огромный болт на территории обещанного властями парка в Шушарах. Инсталляция появилась на незастроенной площадке, где ранее планировалось обустроить зеленую зону площадью 13 га. В паблике «Шумные Шушары» сообщили, что парк на этой территории местным жителям обещали разбить еще десять лет назад.

Андрей Кучеров

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