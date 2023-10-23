Еще четверо жителей Курской области погибли в ходе СВО

В ходе СВО погибли двое добровольцев, мобилизованный и контрактник из Курской области. Речь идет о 55-летнем Игоре Смахтине, 44-летнем Иване Смолякове, Евгении Билоусе 1999 года рождения и 51-летнем Алексее Мещерском. Об этом сообщили в правительстве региона.

Игорь Смахтин родился в райцентре Щигры. Окончил восемь классов местной школы, затем — ПТУ. После срочной службы в армии поступил в органы внутренних дел, участвовал в боевых действиях в Чечне. В последние годы Игорь Смахтин занимался предпринимательством, благотворительностью. 21 апреля 2023 ушел в зону СВО добровольцем. Погиб 15 сентября в Херсонской области.

Иван Смоляков родился в Туркменской СССР. С 1984 года жил в Кореневском районе Курской области. Был участником боевых действий в Чечне. В зону спецоперации добровольно отправился 1 июня 2023 года. Погиб 15 сентября.

Евгений Билоус провел детство в Курском районе. Сначала учился в Зоринской, а затем — в Клюквинской школе. Последнюю окончил в 2015 году. Проходил срочную службу в армии. В сентябре 2022 года был мобилизован.

Алексей Мещерский служил в Вооруженных силах РФ в звании старшего лейтенанта. Погиб 6 октября. Другие детали его биографии не опубликованы.

Алина Морозова

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