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В Воронеже планируют снести кафе «Венеция»

Мэрия проведет торги на право сноса кафе «Венеция» на окраине Воронежа — на улице Владимира Невского, 31/1. Об этом рассказала вице-мэр Воронежа Людмила Бородина в ходе сегодняшней планерки в обладминистрации. Она пояснила, что здание построено незаконно. В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» с начала 2023 года снесено девять самовольных построек, до конца декабря планируется снести еще три объекта, отметила госпожа Бородина.

Людмила Бородина также рассказала, что с начала года в облцентре было демонтировано 370 незаконных торговых объектов, из них 70 в принудительном порядке. До конца октября запланирован демонтаж еще девяти нестационарных объектов (НТО). Также продолжается работа по установке НТО нового образца. По ее данным, из 1 254 объектов пока только 22% объектов соответствуют указанным в договоре требованиям.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил проанализировать ситуацию по каждому проблемному случаю: «Если объективных причин для невыполнения условий договора предпринимателями не будет выявлено, нестационарные объекты торговли будут принудительно демонтированы. В таком случае предлагаю рассмотреть возможность исключить эти места из схемы и не размещать там новые НТО»,— сказал господин Кстенин.

Валерия Розбот

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