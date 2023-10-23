Краснодарская строительная компания построит большой логистический хаб в Подмосковье

ГК «ИНСИТИ» приобрела земельные участки площадью 130 и 80 га вблизи ЦКАД для строительства складского комплекса.

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Сумма земельной сделки составила порядка 2 млрд. рублей. Планируемая общая площадь хаба – более 1 миллиона квадратных метров, он расположится в пределах поселков Дурыкино и Чашниково Солнечногорского района. Срок реализации проекта 2024-2030гг.

«В рамках проекта планируется возвести здания для технологичного хранения товаров. Логистические центры — мощный инструмент в оптимизации транспортных процессов, они помогают российскому бизнесу сократить затраты на транспортировку и улучшить качество обслуживания своих клиентов. Для жителей округа появятся новые рабочие места, новые возможности профессиональной реализации», — отмечает СЕО группы компаний «ИНСИТИ» Анна Шевченко.

ГК «ИНСИТИ» работает на рынке недвижимости с 2012г. Входит в ТОП ведущих застройщиков Краснодарского края и имеет большой опыт в строительстве коммерческих помещений, в том числе крупных торговых и офисных центров. По объемам строительства компания занимает 41 место в РФ.

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