Футбольный «Новосибирск» перейдет в «Золото» в весенней части чемпионата

«Новосибирск», выступающий в дивизионе «Серебро» Второй лиги, обеспечил себе весенний переход в «Золото». Сибиряки в гостях сыграли вничью с московским «Чертаново» 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Благодаря голу Артема Малеева, новосибирцы сравняли счет во втором тайме, хотя в этот момент играли в меньшинстве. Таким образом, «Новосибирск» набрал 31 очко и уже не выпадет из первой четверки «Серебра», независимо от результатов матчей последних трех туров.

В свою очередь, футболисты «Иртыша» заметно улучшили свои позиции в турнирной таблице дивизиона «Золото». Омичи смогли 22 октября на выезде обыграть лидера дивизиона — «Краснодар-2». Матч завершился со счетом 2:0. Оба гола гости провели в середине первого тайма. Сначала после подачи углового Андрей Разборов переправил мяч в сетку, а спустя 10 минут Сергей Подоксенов точно пробил метров с 15. «Сегодня сложилось так, что мы удачно вошли в игру, забили первыми… Нам чисто психологически было полегче играть»,— прокомментировал ход игры главный тренер омичей Валерий Петраков.

После 15 матчей «Иртыш» набрал 19 очков и расположился на седьмой строчке таблицы. Чтобы продолжить выступать в дивизионе «Золото» весной, необходимо попасть в первую шестерку команд по итогам осенней части — двухкругового турнира из 18 матчей.

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Валерий Лавский