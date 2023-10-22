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«Яндекс Погода»: 23 октября в Черноземье будет дождливо, но потеплеет до 19°

В понедельник на территории Черноземья будет преимущественно дождливо, а среднесуточная температура составит от +15° до +19°, следует из аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет Белгороде и Воронеже, где ожидается небольшой дождь и температура воздуха прогреется до +19° и +18° соответственно. В Курске понедельник обещает быть пасмурным, а отметка термометра поднимется до +17°.

В остальных регионах Черноземья выпадут осадки: в Орловской и Тамбовской областях ожидаются небольшие дожди и температура составит +15°, а в Липецкой - ливни и до +17°.

Владимир Зоркий

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