За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 27 боеприпасов

В субботу, 21 октября, ВСУ атаковали Белгородскую область 27 боеприпасами. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе по автомобильному пункту пропуска «Нехотеевка» выпущен один артиллерийский снаряд.

В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано 25 выстрелов.

В Шебекинском городском округе ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино» снарядом из гранатомета СПГ-9 «Копье».

Днем ранее ВСУ выпустили по Белгородчине 15 снарядов. Все инциденты также обошлись без пострадавших и разрушений.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте