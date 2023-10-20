Главные новости за 20 октября. Белгород, Воронеж, Липецк, Курск, Тамбов

Гордуме Воронежа урезают полномочия по назначению руководителей муниципальных предприятий. Это делает в соответствии с изменениями в устав города.

Посвященные Великой Отечественной войне муралы в Курске отредактируют после жалоб горожан. Авторы воспроизвели фрагмент диорамы «Огненная дуга» с изображением только немецких войск.

Прокуратура запросила пять лет колонии для бывшего замглавы воронежского ГИБДД Игоря Качкина. Он обвиняется в попытке дать взятки за получение водительских удостоверений для шести человек.

Стоимость реконструкции ливневой канализации в Липецке составляет в 2,4 млрд рублей в ценах 2021 годах. В ближайшие три года средства на обновление ливневки в городском бюджете не предусмотрены.

В Воронеже отменили режим ЧС, введенный четыре месяца назад из-за взрыва беспилотника. БПЛА врезался в стену дома в центре города в начале июня.

Подозреваемый в взяточничестве председатель комитета ветеринарии Курской области Олег Кошманов уволился по собственному желанию с 20 октября. И.о. руководителя стал его заместитель Андрей Мосолов.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил об отказе от создания кладбища в пригороде Белгорода. Мэрия облцентра просила под него участок в селе Стрелецкое.

Коминтерновский райсуд Воронежа приговорил к лишению свободы в колониях строгого и особого режимов на сроки от 8 до 14 лет семерых участников организованной преступной группы Алексея Чалова, занимавшейся вымогательством денег у бизнесменов. Один из осужденных признан особо опасным рецидивистом.

Белгородское управление ФСБ задержало трех человек по подозрению в совершении поджогов объектов РЖД в Старом Осколе. Фигуранты заключены под стражу по ходатайству следствия.

Недвижимость тамбовских оборонных заводов попробуют продать за 641,4 млн рублей. Это уже третьи торги по реализации непрофильного имущества предприятий.