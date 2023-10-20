На строительство школы в Магнитогорске направили 826 млн рублей

Объявлен аукцион по поиску подрядчика для строительства школы в поселке Димитрова в Магнитогорске. Начальная цена контракта составляет 826,6 млн руб. Итоги торгов подведут 3 ноября, сообщается на портале госзакупок.

Школа будет рассчитана на 500 мест. Общая площадь здания составит 13,2 тыс. кв. м. Перед началом работ подрядчику нужно будет подготовить проектную документацию и выполнить инженерные изыскания. Помимо возведения здания, предстоит благоустроить его прилегающую территорию: провести озеленение, установить малые архитектурные формы, установить спортивную площадку и разместить тротуары.

Завершить все работы нужно будет до 25 ноября 2025 года.

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