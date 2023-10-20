«Воронежэнерго» модернизирует систему сбора и передачи данных

Филиал «Россети Центр» – «Воронежэнерго» реализует программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне своей эксплуатационной ответственности. Мероприятия по ее выполнению запланированы на период с 2023 по 2027 годы.

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Высокоскоростные цифровые каналы связи позволяют энергетикам эффективно решать задачи по передаче корпоративной и технологической информации, удаленного управления оборудованием подстанций, что способствует надежности и эффективности функционирования энергообъектов.

До конца 2023 года специалисты «Воронежэнерго» смонтируют 90 км линий волоконно-оптической связи (ВОЛС). Новые участки ВОЛС пройдут по линиям электропередачи уровня напряжения 35–110 кВ, задействованных в энергоснабжении жителей Семилукского, Новоусманского районов, а также города Воронежа.

«С вводом в работу новых участков ВОЛС цифровыми каналами связи будет охвачено более 79% объектов «Воронежэнерго», к 2027 г. показатель увеличится до 90%. Это позволит специалистам Центра управления сетями филиала в режиме реального времени получать исчерпывающую информацию о состоянии оборудования подстанций, осуществлять дистанционное управление коммутационными аппаратами, обеспечивая в итоге надежное и качественное электроснабжение потребителей», – отметил директор филиала «Россети Центр» – «Воронежэнерго» Вячеслав Антонов.