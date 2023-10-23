В Милане открылась выставка Serpenti Factory

В 2023 году празднует свое 75-летие Bulgari Serpenti, знаковая коллекция украшений и часов в форме змеи. В честь этой даты дом Bulgari запустил международную художественную инициативу Serpenti Factory, посвященную змее как источнику вдохновения, и выбрал лишь пять городов по всему миру для проведения специальной выставки. После Шанхая и Сеула пришел черед Милана. С 11 октября по 16 ноября в Dazio di Levante на площади Семпионе можно полюбоваться выставкой «Serpenti: 75 лет бесконечных историй» (Serpenti: 75 Years of Infinite Tales). Путешествие в мир драгоценностей, часов, видео и архивных материалов повествует об эволюции символа. Впервые змейка Bulgari появилась в 1940-е годы в виде часов на гибком браслете Tubogas. А 1950-е годы Serpenti превратились из функциональных часов в драгоценный предмет, в 1960-х гибкий корпус моделей Tubogas стали покрывать чешуйками с полихроматическими эмалями. В 1970-х годах символ Serpenti приобрел форму колье и драгоценного пояса. В 1980-х годах бренд украсил линейку часов Tubogas Serpenti логотипом Bulgari, дважды выгравированным на безеле. В 2000-е линию Serpenti дополняют интерпретации в виде сумок и аксессуаров, а с 2021 года культовый знак представлен браслетами, кольцами и подвесками из коллекции Serpenti Viper.

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Дом Bulgari пригласил международных и итальянских художников представить свои интерпретации символа Serpenti. На Фабрике можно увидеть работы, созданные Куайолой, Согвен Чанг, Даниэлем Розином и Кейт М., а также Фабрицио «Биксио» Брагьери, коренного жителя Милана, и Филиппо Салерни, автора инсталляции под открытым небом. Доступ на фабрику Bulgari Serpenti можно получить через раздел веб-сайта марки Serpenti 75.