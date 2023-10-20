В Тюменской области 22 октября ожидаются мокрый снег и гололед

В воскресенье, 22 октября, местами в Тюменской области ожидаются мокрый снег и гололед. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в субботу, 21 октября, ночью в регионе температура воздуха составит +1°, а днем — +6°. Будет облачно, временами пройдут небольшие осадки. Ветер 3-4 м/с.

В воскресенье, 22 октября, ночная температура в регионе составит -1°, осадки не ожидаются. Днем будет +3°, временами пройдут небольшие осадки. Ветер 1-5 м/с. В понедельник, 23 октября, ночью будет -3°, а днем — +3°. Ветер 5-6 м/с, без осадков.

Полина Хабарова

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