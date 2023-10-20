Недвижимость тамбовских оборонных заводов попробуют продать за 641,4 млн рублей

На очередные торги выставлено не задействованное в производственном процессе имущество тамбовских оборонных заводов «Ревтруд» и «Октябрь», а также реорганизованного НИИ «Эфир» (входят в подконтрольный «Ростеху» воронежский концерн «Созвездие», управляемый ГК «Динамика»).

Общая начальная цена 16 аукционов составляет 641,4 млн руб. Продаются земельные участки, различные строения и турбаза. Самый дешевый лот — доли в праве на участок и лабораторный корпус, за него просят 7,8 млн руб. Выше всего оценены доли в праве на землю и семиэтажное здание — 232,6 млн.

Заявки принимаются до 30 ноября. Подведение итогов намечено на 4 декабря.

Это уже третьи торги по продаже непрофильного имущества. Изначально оно оценивалось в 864,9 млн руб. На первых торгах тамбовский бизнес выкупил небольшую недвижимость за 25,8 млн, на вторых — за 21,7 млн.

Гендиректор «Ревтруда» Игорь Савков заверял «Ъ-Черноземье», что массовая продажа имущества не повлияет на исполнение гособоронзаказа: «Это активы, признанные в установленном порядке непрофильными и, соответственно, не задействованными в производственном процессе. Они являются излишними и не участвуют в выполнении государственного оборонного заказа».

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Ревтруд" начинает распродажу».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте