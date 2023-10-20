Годовая инфляция в Челябинской области выросла до 6%

В сентябре годовая инфляция в Челябинской области ускорилась до 6% после 5,4% в августе. Основными причинами роста стали ослабление рубля и повышение потребительского спроса на отдельные категории непродовольственных товаров и рост издержек производителей. Об этом сообщают в Челябинском отделении Банка России.

Годовой прирост цен на продовольственные товары составил 4,67%, что на 0,91 процентных пункта больше, чем в августе. Из-за произошедшего ослабления рубля продолжили дорожать бананы, апельсины и груши. Повышение заболеваемости животных в отдельных регионах страны у фермеров стало причиной роста затрат на профилактику болезней скота и птицы. За счет повышения затрат на энергоресурсы и оплату труда работников, импортные кормовые добавки ускорилось удорожание мяса и куриных яиц. Из-за введения Индией экспортных ограничений выросли мировые цены на рис.

Непродовольственная инфляция ускорилась за месяц с 2,25% до 3,05%. На фоне высокого спроса на жилье стали чаще приобретать товары для ремонта и обустройства квартир. В связи с этим их производители стали активнее закладывать в цены возросшие из-за ослабления рубля затраты на импортные материалы и комплектующие. За счет принятых в сентябре правительством РФ мер по стабилизации топливного рынка подешевел бензин в рознице.

В секторе услуг годовой прирост цен по сравнению с августом не изменился и составил 11,7%. За счет увеличения издержек на топливо и эксплуатацию автомобилей ускорилось удорожание услуг такси. По действием эффекта высокой базы снизился годовой темп прироста стоимости полиса ОСАГО — в сентябре 2022-го страховщики увеличили ставки из-за роста цен на запчасти, тогда как в прошлом месяце тарифы не менялись.

В целом по Уральскому федеральному округу годовая инфляция в сентябре выросла до 4,63% после 3,74% в августе.

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